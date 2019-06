Nella notte a Pegli alcuni operai che stavano lavorando in via Zaccaria nella galleria sottoferroviaria tra Sestri Ponente e il bivio Castelluccio hanno perforato una condotta con una trivella. Per la fuga di gas il tratto ferroviario è stato chiuso, come una parte della statale Aurelia. Il traffico è sospeso sulla linea tra Genova ed il Ponente ligure. Ferrovie comunica che è stato riprogrammato il servizio ferroviario con cancellazioni e limitazioni di percorso.

