I piccoli alunni, affiancati da una guida ambientale, scopriranno la collina alle spalle della città, si divertiranno con giochi su natura e raccolta differenziata e impareranno, dopo la merenda offerta a tutti da Kinder Ferrero, come smaltire i rifiuti creati durante uno spuntino nel verde. Interverrà inoltre il Leo Club di Sanremo, che consegnerà alle scuole alcune targhe con indicazioni su comportamenti virtuosi plastic free.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, celebrata mercoledì 5 giugno, l’Amministrazione della Città di Bordighera ha organizzato, con il patrocinio del WWF, una escursione a Montenero per i bambini delle scuole elementari.