Come sempre, meglio delle parole parlano le immagini.

Per quanto riguarda il disegno con i fiori non ci sono stati concorsi, perché le Infioratrici della Pro Loco, sono state le uniche ad essere invitate.

Ancora una bella performance da parte delle Infioratrici di Taggia che ieri si sono recate a Vicoforte di Mondovì dove 12 Pro loco, hanno partecipato a Fior di Pro Loco portando le loro specialità. Si è trattato di un sabato quasi esclusivamente all’insegna della cucina, della gastronomia, con le Pro Loco che hanno portato il meglio dei loro manicaretti. Alla Pro Loco di Taggia è toccato invece dare un tocco di raffinatezza con la realizzazione di uno splendido mandala a colori. L’occasione è servita per fare conoscere anche due prelibatezze della produzione tabiese: i canestrelli ed i limoni.

