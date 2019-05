Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Ritrovo : ore 9 a Mendatica D urata: 5 ore – D islivello: 600 metri circa – D ifficoltà : E Quota di partecipazione: € 10,00 (gratuita per i ragazzi al di sotto dei 15 anni).

Partendo da Mendatica, C omune del Parco Naturale delle Alpi Liguri , si percorrerà il sentiero che dalla chiesa affrescata di Santa Margherita arriverà attraverso il bosco ai piedi delle Cascate dell’Arroscia, con il loro salto impressionante di oltre 20 metri, reso più spettacolare dalle abbondanti piogge della tardiva primavera. Tra muschi e felci si giungerà ai resti delle case fantasma di Poilarocca e quindi alla malga di Case Pian del Lago.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)