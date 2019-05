Coldiretti Savona ha un nuovo Direttore: la nomina di Antonio Ciotta presentata dal Delegato Bruno Rivarossa e da Antonio BisoResponsabile del Servizio Organizzazione Sindacale della Confederazione, su proposta della Confederazione Nazionale, è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo Provinciale di Savona.



Antonio Ciotta, che lascia ad oggi la direzione di Asti, ha una lunga militanza in Coldiretti. Per dieci anni ha lavorato a Roma, presso la Confederazione, in qualità di segretario nazionale del Movimento Giovanile Coldiretti, ha poi assunto l’incarico di vice direttore di Coldiretti Siracusa, per essere in seguito nominato direttore della federazione di Caltanissetta a cui si è poi aggiunto l’incarico di direttore di quella di Enna. In Coldiretti fin dal 1991, Antonio Ciotta, ha maturato una lunga esperienza, entrando in contatto con tutte le migliori realtà agricole nazionali ed europee: fino al 2006 è stato, fra l’altro, componente del CEJA, il Consiglio europeo dei giovani agricoltori.



Rivarossa e Biso, nel presentare alla dirigenza di Coldiretti Savona la figura del neo direttore hanno sottolineato come “la successione di un direttore possa essere un ulteriore arricchimento per la Federazione, dal momento che porta nella nuova struttura le sue esperienze e le professionalità acquisite in altre realtà. Antonio Ciotta darà senza dubbio continuità alle progettualità intraprese in questi anni per le aziende e per la società. La nostra Organizzazione in Liguria deve guardare all’agricoltura come presidio del territorio, difesa del vero Made in Italy e tutela del consumatore nel settore agroalimentare”.



“La nostra provincia – intervieneMarcello Grenna, Presidente di Coldiretti Savona – dal punto di vista agricolo ha delle grandissime potenzialità. Possediamo l’unica zona pianeggiante della regione, famosa soprattutto per la floricoltura e orticoltura. Importante è anche il settore della pesca, l’allevamento, l’olivicolo, il vitivinicolo per non parlare dell’agriturismo: grande è l’impegno delle nostre aziende, che continuano a tutelare e presidiare il territorio e fanno conoscere le nostre eccellenze in tutto il mondo. Purtroppo le problematiche sono tante e il lavoro sarà impegnativo, sia per migliorare e consolidare quello che già esiste, sia per sviluppare nuove progettualità ripercorrendo i cardini della Nuova Coldiretti, ma come squadra riusciremo a farlo. Do così il benvenuto nella nostra Liguria ad Antonio, convinto che riusciremo a portare avanti un gran lavoro”

Il Consiglio Coldiretti Savona rivolge un saluto ed un ringraziamento particolare a Simone Moroni per l’impegno dedicato alla Provincia in questi anni.

Attraverso la sua guida la Federazione di Savona ha saputo consolidare tutti gli aspetti sindacali ed organizzativi ed è per questo che diventa auspicabile l’impiego della sua professionalità nell’ambito del progetto economico di Coldiretti volto ad avviare e rafforzare il percorso delle” Filiere Agricole.