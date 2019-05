Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sulla base dei risultati delle elezioni amministrative a Ventimiglia i 10 nuovi consiglieri comunali di maggioranza sono: Simone Bertolucci ( nella foto ), Andrea Spinosi, Roberto Nazzari, Eleonora Palmero e Marcello Bevilacqua (Lega), Tiziana Panetta e Giuseppe Palmero (Scullino Sindaco), Cristina D’Andrea e Gianni Ascheri (Forza Italia) ed Ino Isnardi (Fratelli d’Italia). I 6 consiglieri comunali di minoranza sono: Enrico Ioculano (sindaco uscente), Domenico De Leo e Federica Leuzzi (Partito Democratico), Alberto Ballestra e Massimo D’Eusebio (Ventimiglia in movimento) e Giovanni Ballestra (Ballestra Sindaco).

