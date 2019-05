Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Come sempre ingresso libero.

Romanzo fresco, ironico, a tratti umoristico, romantico quel tanto che basta per farci dire che la vita, pur nelle sue difficoltà, ci regala momenti imprevedibili e indimenticabili.

Come l’autore, anche il protagonista, Samuele, è giovane, alla ricerca del proprio posto nel mondo, nell’attesa di mettere a frutto i talenti che possiede, di amare e di essere amato.

Sarà l’occasione per incontrare uno scrittore giovane, locale (metà sanremese e metà perinaldese), che sta portando il suo libro in tutta Italia, un lungo tour da nord a sud, isole incluse.

