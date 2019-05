Serie B – Ottava giornata

Bcc Pianfei Pro Paschese-Osella Surrauto Monticellese rinviata per pioggia/campo impraticabile a martedì 28 maggio ore 21 a Madonna del Pasco.

Vini Capetta Don Dagnino-Benese 11-6

Virtus Langhe-Serramenti Bono Centro Incontri rinviata per pioggia/campo impraticabile a martedì 28 maggio ore 21 a Dogliani.

Martedì 28 maggio ore 21

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Acqua S.Bernardo San Biagio

a Ceva: Srt Progetti Ceva-Taggese

Riposa: Morando Neivese

Pallapugno: i recuperi di Serie C1 e C2

Serie C1 – Recupero quinta giornata

Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Monastero Dronero rinviata per pioggia/campo impraticabile a martedì 28 maggio ore 21 a Cuneo.

Serie C2 Girone A – Recupero quarta giornata

Gottasecca-Alta Langa rinviata per pioggia/campo impraticabile a martedì 28 maggio ore 21 a Gottasecca.

Pallapugno: i risultati delle partite di lunedì 27 maggio dei campionati giovanili

Juniores Girone A – Quinta giornata

Subalcuneo-Cortemilia rinviata per pioggia/campo impraticabile a martedì 4 giugno maggio ore 18 a Cuneo.

Allievi Girone B – Quinta giornata

Merlese-San Biagio rinviata per pioggia/campo impraticabile a mercoledì 29 maggio ore 20 a Mondovì.

Esordienti Girone A – Recupero quarta giornata

Merlese-Murialdo B rinviata per pioggia/campo impraticabile a mercoledì 29 maggio ore 18 a Mondovì.

Esordienti Girone C – Quinta giornata

Peveragno B-Caraglio rinviata per pioggia/campo impraticabile a mercoledì 29 maggio ore 20 a Peveragno.

Speb-Benese rinviata per pioggia/campo impraticabile a martedì 4 giugno ore 19 a San Rocco di Bernezzo.