L’ex sindaco Gaetano Scullino a Ventimiglia ed il sindaco uscente Alberto Biancheri a Sanremo sono nettamente in testa dopo lo spoglio delle prime sezioni nell’ambito delle elezioni comunali. Scullino probabilmente vincerà al primo turno, mentre non è da escludere che Biancheri vada al ballottaggio con Tommasini. Scullino (candidato del centrodestra) con una percentuale superiore al 58 al momento ha il doppio dei voti del sindaco uscente Enrico Ioculano (29%, PD). Giovanni Ballestra è vicino al 10%, Antonino Falzone al 3%. A Sanremo, dopo lo scrutinio di quasi metà del totale delle sezioni, Alberto Biancheri sfiora il 52% contro il 35% di Tommasini.

