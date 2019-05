Sabato 25 maggio, alle ore 17, presso il centro polivalente “Le rose” a San Biagio della Cima avrà luogo il secondo appuntamento degli “Itinerari di Letteratura 2019”.

Verrà presentato il nuovo libro del professore Fulvio Belmonte, “Ritorno a Verbasco”, Philobiblon Edizioni. Belmonte, già insegnante di materie letterarie presso il Liceo Viessuex di Imperia, è autore di “La casa sull’acqua”, ed. Nottetempo, libro vincitore del premio Città di Ventimiglia nel 2017 e di “Contadini senza terra”, sempre pubblicato da Philobiblon, storia di una famiglia contadina nella valle Impero, in un arco di tempo che va dalla fine dell’800 al secondo dopoguerra e che costituisce in qualche modo il prologo del libro che verrà presentato domani. Con questo nuovo libro Belmonte ritorna a raccontarci, in modo affettuoso e attento la Liguria interna e le trasformazioni del mondo contadino degli ultimi decenni.

Il libro sarà introdotto da Matteo Grassano e sarà presente l’autore. Seguirà una piccola degustazione di prodotti del territorio.

Dal giovedì alla domenica, orario 16-19, fino al 2 giugno rimane aperta e visitabile presso “U bastu” la mostra “di terra e di capre” di Mauro Calvini.