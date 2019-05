Nella giornata di ieri il calciatore della Juventus, Cristiano Ronaldo, si è recato a Montecarlo per fare shopping, assieme alla sua moglie e ad uno dei suoi quattro figli e alle proprie guardie del corpo. La modella Georgina Rodriguez nei giorni scorsi in Costa Azzurra era stata tra i protagonisti che hanno sfilato sul red carpet in occasione del Festival del Cinema di Cannes. Ronaldo ha alloggiato all'”Hotel Hermitage”, dove si è anche allenato (tanto per non perdere l’abitudine) ed alla fine ha fatto la gioia di un fan che ha pubblicato la foto su Instagram. Come già era capitato negli anni scorsi, il calciatore cinque volte Pallone d’Oro, potrebbe tornare a Monaco per assistere alle prove del Gran Premio di Formula Uno in programma in questi giorni.

