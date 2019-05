Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Dopodomani a Roma verrà consegnata ufficialmente la Bandiera Blu al Comune di Sanremo, un riconoscimento che torna dopo sei anni. “Per la città rappresenta un importante riconoscimento dal punto di vista ambientale ma anche turistico, che va ad aggiungersi alle eccellenze che già possiamo vantare, proprio alle porte della stagione estiva – commenta Alberto Biancheri – É una grandissima soddisfazione. Dopo 6 anni su Sanremo tornerà a sventolare la bandiera blu, voglio condividere la felicità per questo riconoscimento con tutti gli operatori del settore turistico e con gli uffici comunali che tanto hanno lavorato per questo risultato”.

