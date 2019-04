Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione OSA, in materia di igiene dei prodotti alimentari ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 29/06/2012 n° 793, organizzato dalla Confartigianato della provincia di Imperia. Come è noto la Delibera rende obbligatorio in Liguria la formazione per tutti gli operatori del settore alimentare destinati a venire in contatto, diretto o indiretto, anche temporaneamente, con gli alimenti (attività di produzione, manipolazione, somministrazione, confezionamento, deposito, trasporto e vendita).

Il corso, che si terrà nel mese di Maggio nella sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, sarà articolato secondo due unità formative:

A) Unità formativa destinata a tutti gli OSA e gli alimentaristi indipendentemente dalle mansioni ricoperte e dalla tipologia di impresa alimentare. Si tratta di attività semplici a minor rischio, quali possono essere vendita, somministrazione (senza preparazione o manipolazione), deposito e trasporto di alimenti (durata corso: 8 ore);

B) Unità formativa integrativa, riservata a tutti i titolari delle imprese alimentari, ai responsabili dei piani di autocontrollo e agli addetti alla produzione e preparazione di alimenti. Questa unità formativa, di carattere pratico, è modulata per tipologia di mansione svolta e in relazione alla tipologia di impresa alimentare ed ai rischi connessi (durata corso: 16 ore).

Per iscrizioni e maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo sicurezza@confartigianatoimperia.it o telefonando al numero 0184/524523.

