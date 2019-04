Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, il 1 maggio organizzerà il Memorial Oscar Bruzzone al campo sportivo Zaccari di Camporosso. Il torneo è rivolto alle categorie primi calci e piccoli amici (2011-2012-2013). La manifestazione è dedicata ad un giovane allenatore del Don Bosco Vallecrosia tragicamente scomparso in un incidente stradale 18 anni fa. Durante il Memorial, dalle 8 alle 11, sarà presente anche un’autoemoteca attrezzata della Fidas provinciale che, in collaborazione con la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, premetterà a chi lo desidera di donare il sangue cercando di sensibilizzare i presenti alla donazione. Sarà possibile fare anche un esame completo del sangue e i controlli ematici gratuitamente. Un’occasione unica che unisce sport e divertimento a salute e prevenzione.

