La rete del vantaggio segnata oggi al 54’ è valsa a Manuel Pavesi il premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match” di Sanremese-Casale. Il numero 10 nerostellato è stato votato come migliore in campo dai giornalisti presenti in tribuna stampa.

Siamo contenti per la vittoria, la cercavamo ed è stata una grande partita da parte della squadra – ha dichiarato Pavesi al termine della partita – sono molto contento per il gol e per la squadra, la Sanremese è una formazione molto forte e compatta con giocatori tecnici, quindi siamo contenti di aver vinto”.

Correlati