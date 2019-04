Grande attesa ad Aromatica per la gara eliminatoria del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio che si svolgerà domani alle ore 16:00. Le iscrizioni sono ancora aperte. Una giuria selezionata composta da almeno 3 persone valuterà il pesto preparato sul posto dai concorrenti. Il vincitore ha la possibilità di partecipare di diritto al Campionato Mondiale che si terrà il 28 marzo 2020 presso il Palazzo Ducale di Genova.

In giuria anche Emiliano Pescarolo, Campione del Mondo in carica di Pesto Mortaio, che alle ore 15:30 incontrerà il pubblico di Aromatica. Pescarolo, 41 anni, è un cuoco dilettante che prepara pesto casalingo per passione e che si è trovato coinvolto quasi per caso nel Campionato, vincendolo.

A seguire anche la gara VIP cui parteciperanno Sindaci del Golfo dianese e altre personalità.

Correlati