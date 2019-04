A Vallebona il sindaco uscente Roberta Gugliemi inizia il suo percorso verso il terzo mandato con l’intento di concludere progetti in corso, alcuni già appaltati ed avviarne di nuovi. Verrà appoggiata dalla lista civica “Per Vallebona” composta da persone che hanno dimostrato amore, impegno e dinamismo e che hanno piacere e volontà di mettersi a servizio della comunità. Tre sono i candidati provenienti dal mandato precedente : Ingrid Marchot – Vice Sindaco uscente, Alessandro Lantero – Assessore uscente, Fortunato Marino – Consigliere uscente. I nuovi nomi sono quelli di: Francesco Ivan Albanese – Impiegato, Luisella Colombini — Esercente, Stefano Ferlito — Medico, Direttore 118 Imperia, Direttore Dipartimento Emergenza e Accettazione ASL1, Dario Grassano — Funzionario comunale, Arianna Guglielmi – Impiegata Claudio Myllera — Operatore formazione professionale, Giampiero Rossi — Ex ristoratore, Gestore b&b

Tanti i progetti condivisi col nuovo gruppo.

La salvaguardia e tutela dell’ambiente rappresentano un tema centrale. Il centro storico continuerà ad esser valorizzato completando il recupero di alcuni carugi e facciate. La viabilità stradale sarà ulteriormente migliorata Il sociale sarà un altro tema di rilievo. L’intenzione è quella di rendere Vallebona un Comune cardioprotetto. Si proseguirà la collaborazione con la Banda Comunale di Vallebona, la Pro Loco, le Associazioni Culturali, Parrocchia, il gruppo dei volontari e la Scuola Pedagogica Steineriana.

Il turismo costituirà un punto centrale, si punterà sulle caratteristiche del territorio e sull’unicità dei prodotti locali.

Le manifestazioni continueranno a rappresentare un momento di aggregazione che rafforzano l’identità della comunità

Il Sito ufficiale ed i profili social del Comune continueranno ad esser aggiornati per una comunicazione immediata ed efficacia al cittadino.

Si continuerà di cercar di valorizzare e conservare quello che più sta a cuore ad ogni cittadino: l’identità di un Paese che cresce ed evolve conservandone le sue origini, i suoi valori e la sua genuinità: Obiettivo raggiungibile solo attraverso il confronto sincero e costruttivo tra cittadini ed amministratori. Roberta Guglielmi invita o cittadini a recarsi alle urne quale gesto di responsabilità e di amore verso la comunità. “INSIEME SI PUO’: Diamo Vita alla Comunità che è in noi”,