Passata la pausa, la Rari Nantes Imperia torna a giocare tra le mura amiche. Alla Cascione arriva la Dinamica Torino per la 14° giornata del campionato di Serie B con fischio d’inizio, domani 27 aprile, alle ore 18:30. A fischiare la contesa sarà il signor Pavanetto.

Smaltiti i pranzi pasquali e ripresa la confidenza con l’acqua, i ragazzi di Fratoni devono affrontare i piemontesi della Dinamica Torino. Squadra dal valore assoluto per la categoria con elementi di spicco quali Mantero, Cranco, Federici, Ninfa e Ghibaudo. I riflettori però saranno puntati sulla panchina dove siederà ‘Gian‘ Garibaldi, grande ex Rari già compagno di squadra di Mister Fratoni e capitan Rocchi in giallorosso oltre che allenatore di un giovanissimo Andrea Somà.

All’andata, la Rari riuscì nell’impresa di espugnare la Piscina Olimpica di Torino per 7-8, dopo una partita tesa che portò i primi punti in trasferta della stagione. Gli imperiesi vogliono trovare ulteriori conferme dopo il successo di Firenze che ha ridato ossigeno alla classifica.

Per la sfida di domani dovrebbero essere recuperati Mirabella e Ramone mentre è ancora in forte dubbio la presenza di bomber Somà. Tra i possibili convocati anche i giovani Gandini e Bracco.