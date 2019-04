I Giovani per Biancheri promuovono la creazione di un Manifesto dei Giovani Sanremesi per stimolare la partecipazione giovanile alla vita amministrativa.

I Giovani per Biancheri dichiarano: “Abbiamo intenzione di creare un Manifesto dei Giovani Sanremesi, che raccolga una visione condivisa e gli intenti d’azione dei giovani sul territorio. Un documento che scandisca le linee delle Politiche giovanili locali, ma soprattutto che, con il tempo, possa fungere da modello per altre realtà, vicine o lontane, e dunque si spinga oltre la dimensione locale.Si tratta di un progetto inclusivo, che ha l’obiettivo di riunire tutti i giovani sanremesi, a prescindere dal loro singolo pensiero o dall’appartenenza a movimenti/gruppi politici. Il primo passo è coinvolgere i ragazzi nella “cosa pubblica”, organizzando delle Assemblee aperte alla cittadinanza, a cadenza periodica, su argomenti specifici di interesse per i giovani. Ciò consentirà di diffondere un senso civico nelle nostre generazioni, garantendo una maggiore conoscenza e trasparenza amministrativa” .

