Regalare un sorriso a bambini che trascorreranno la Pasqua in situazioni poco gioiose: questa l’idea dei ragazzi della SorridiconPietro Onlus che hanno consegnato uova di cioccolata, create e confezionate da loro personalmente, ai piccoli pazienti del centro motorio di Imperia.

Qualche settimana fa infatti l’associazione si è riunita nella scuola di cucina Quokika di Imperia, dove ha preparato le uova di Pasqua: un video testimonia questa opera di condivisione, che ha regalato un momento di gioia ai bambini del centro.

La Onlus si occupa, con il suo progetto “Diamo Qualità Alla Vita”, attivo ormai da parecchi anni sul territorio, si propone di fornire cure palliative pediatriche a bambini da 0 a 17 anni affetti da rare ed incurabili malattie, in particolare formando una equipe di volontari costituita da diverse figure professionali specializzata proprio in questo ambito, che possa seguire il paziente a casa propria.