Dovrà scontare un anno, 8 mesi e 9 giorni di reclusione Salvatore Balsamo, 45enne di Casale Monferrato, condannato dal Tribunale di Imperia a 3 anni per una rapina commessa nel 2014 ad Arma di Taggia. L’uomo aveva fatto ricorso alla Corte d’Appello e in Cassazione. In entrambi i casi però è stata confermata la colpevolezza e il Pm ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione. Balsamo è stato rintracciato dalla Polizia nella sua casa e portato in carcere a Vercelli.

Correlati