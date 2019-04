In occasione delle prossime elezioni europee e comunali del 26 maggio 2019, la Giunta Comunale di Sanremo ha deliberato di destinare allo svolgimento dei comizi di propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici, le seguenti piazze ed aree pubbliche del Comune di Sanremo, per il periodo dal 26 aprile al 24 maggio e, in caso di ballottaggio, fino al 7 giugno 2019:



1) Piazza Muccioli

2) Piazza Eroi (monumento Siro Carli)

3) Piazzale Giardini Villa Mercede zona S. Martino

4) Piazza San Siro

5) Piazza Borea D’Olmo

6) Piazza S. Sebastiano (COLDIRODI)

7) Piazza Chiappe (BUSSANA)

8) Area sita all’incrocio tra la SS55 e Via Francesco Baracca (POGGIO – Area Monte Calvo).

Inoltre, la Giunta Comunale ha deliberato anche i criteri generali per il rilascio delle concessioni del suolo pubblico per la propaganda politico – elettorale (gazebo e banchetti).

Le aree individuate per il periodo dal 26 aprile al 24 maggio, e in caso di ballottaggio, fino al 7 giugno, sono:

– Piazza Salvo d’Aquisto n. 1 postazione adiacente bar Sud Est- Foce

– Foce n. 1 postazione fronte entrata Coop

– Piazza E. Sanremesi (non concedibile nei giorni di mercato) n. 1 postazione in prossimità Pro Infantia c/o salita via Giordano Bruno

– San Martino (non concedibile nei giorni di mercato) n. 2 postazioni lato banca adiacente civico 227

– Piazza San Siro n. 1 postazione lato ovest della chiesa

– C.so N. Sauro n. 1 postazione lato entrata Conad

– C.so Imperatrice n. 2 postazioni adiacente statua Primavera, adiacente sottopasso

– Piazza Colombo n. 2 postazioni adiacente 2 fontane, antistante gelateria Lollipop

– Via Escoffier n. 1 postazione adiacente civ. 3

– S. Margherita (Poggio) n. 1 postazione adiacente circoscrizione

– Coldirodi n. 1 postazione Piazza S. Sebastiano

– Bussana n. 1 postazione Piazza Don Lombardi monte

– Verezzo n. 2 postazioni San Donato, Sant’Antonio

Al fine della concessione delle aree, le domande dovranno essere redatte su appositi moduli, debitamente compilati in ogni parte e presentati non oltre il terzo giorno lavorativo antecedente l’utilizzo e non prima dell’undicesimo giorno lavorativo dall’utilizzo stesso (non computando il giorno stesso della manifestazione).

Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Elezioni del Comune di Sanremo:



· via PEC all’indirizzo comune.sanremo@legalmail.it



· oppure di persona, presso il Servizio Protocollo, Palazzo Bellevue, corso Cavallotti 59, 1° piano, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e solo lunedì e mercoledì anche dalle 15 alle 17



Non saranno considerate domande effettuate con altre modalità.



Le richieste saranno evase in ordine di protocollazione e verranno vagliate anche in relazione alle esigenze legate ai lavori ed alle manifestazioni presenti nel periodo sul territorio cittadino: l’esito verrà comunicato agli organizzatori in prossimità dell’evento.



Responsabile dell’Ufficio Elettorale del Comune di Sanremo è il Funzionario Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Sanremo Roberto Gimigliano.