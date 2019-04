Mercoledì 17 aprile si sono svolte le fasi finali del Torneo Ravano, Coppa Paolo Mantovani, si tratta di un torneo interdisciplinare che coinvolge le scuole, il più importante torneo d’Europa a livello scolastico, nel 2018 erano 12 le discipline coinvolte.

Il torneo ha lo scopo di far conoscere e praticare le varie discipline sportive partecipanti al maggior numero di studenti possibili, in modo da coinvolgere anche ragazzi che non praticano attività sportiva regolarmente.

La tappa di Sanremo per quanto riguarda il rugby è stata organizzata su 2 giorni (8 e 17 aprile) per accogliere l’enorme numero di ragazzi delle scuole che hanno partecipato.

Il Sanremo Rugby è stato l’organizzatore locale del Torneo Ravano per il rugby, un motivo di soddisfazione per tutti, atleti ed allenatori.

Questo risultato è un po’ il coronamento del lavoro svolto dalla società Sanremo Rugby nella persona di Claudio Motosso per l’anno scolastico che si sta per concludere e che con il progetto rugby@school ha portato la conoscenza e la pratica del rugby in moltissime scuole primarie e secondarie di primo grado di Sanremo e del circondario, un’attività che si è svolta completamente a carico della società, con la possibilità di offrire ai ragazzi qualcosa di ben organizzato, con una buona preparazione tecnica e sportiva.

Sono stati centinaia gli alunni che si sono avvicinati al rugby e si sono svolte anche delle giornate con i ragazzi protagonisti in Campo, per provare sul terreno di gioco ciò che avevano visto ed appreso durante gli incontri scolastici.

Gli allenamenti del Sanremo Rugby continuano al Campo di Pian di Poma tutti i martedì e giovedì dalle 17.30.

