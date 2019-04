Prenderanno il via nei prossimi giorni i nuovi corsi di formazione obbligatori per la sicurezza sul lavoro organizzati dalla Confartigianato. Il 2 e 3 maggio, presso la sede provinciale in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, è infatti previsto il corso Formazione Dipendenti in Azienda (rischio basso, medio ed alto), ed il relativo aggiornamento che, in base al D. Lgs 81/08, va effettuato ogni 5 anni.

Il 26 gennaio 2012 è entrato in vigore l’accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. In tale accordo sono contenute le procedure per adempiere agli obblighi di formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall’art.37 del d.lgs.81/2008.

Con riferimento all’Accordo sopra citato, si comunica che è vigente l’obbligo di sottoporre a formazione tutti i lavoratori secondo quanto di seguito riportato:

tutte le aziende con lavoratori o soci lavoratori, sono obbligate ad adempiere all’Accordo Stato/Regioni;

tutti i lavoratori devono essere sottoposti a formazione (compresi i lavoratori atipici e quelli assunti a tempo determinato);

è previsto che ogni lavoratore sia sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile a seconda del settore di appartenenza dell’azienda;

per i lavoratori già in servizio, nel caso non avessero in precedenza fatto alcuna formazione, è necessario adeguarsi immediatamente, per evitare le pesanti sanzioni previste.

Si svolgerà, inoltre, il corso di aggiornamento, che deve essere effettuato ogni 5 anni.

E’ prevista sanzione in caso di inadempienza?

Sì, come anche dimostrato dalla Sentenza 27 gennaio 2017, n. 3898 Corte di Cassazione Penale, sez. III: l’art. 55, comma 1 lettera c) del D.Lgs 81/2008 e smi prevede che il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20.

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati ai sensi dell’art. 55, comma 6 bis del D.Lgs 81/2008 e smi.

La formazione dei lavoratori rappresenta una delle principali misure di prevenzione e protezione volta sia a rendere loro consapevoli dei rischi lavorativi cui sono esposti quotidianamente nello svolgere la propria attività, sia a sensibilizzarli circa le problematiche in materia di sicurezza sul lavoro.

Negli anni il lavoratore ha assunto un ruolo di “parte attiva” all’interno dell’organizzazione aziendale e, dunque, è fondamentale che tutti gli individui facenti parte di tale organizzazione si impegnino costantemente nella corretta applicazione di tutte le procedure aziendali volte ad una riduzione dei rischi e, quindi, in ultima analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Confartigianato Imperia, da sempre al servizio delle Aziende, offre ai propri associati un servizio gratuito di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di verificare che la vostra Azienda sia in regola con la normativa vigente.

Gli incontri tra i nostri tecnici ed il datore di lavoro (o suo delegato) sono fondamentali per effettuare un check-up, per concordare le idonee ed ottimali linee di intervento da adottare personalizzando i documenti ed evitando standardizzazioni. L’attenzione maggiore è rivolta al problem-solving, mirando alla soddisfazione del cliente finale anche in termini di proposte economiche.

Per maggiori iscrizioni e informazioni sui successivi corsi è possibile contattare gli uffici della Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo sicurezza@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524523.