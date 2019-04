Il parco giochi di San Bartolomeo al Mare, situato nei giardini Marco Polo, riapre le porte in occasione delle festività di Pasqua con un nuovo manto erboso, dopo l’intervento di ripristino dei tappeti antitrauma e di tutti i giochi, compresa l’altalena per disabili, che da oggi è nuovamente in funzione. “Il parco giochi chiuderà nuovamente dopo il 1 maggio – spiega Sandro Fedozzi, Assessore all’arredo urbano e al verde pubblico – per permettere il completamento dei lavori con ulteriori interventi di sistemazione dei muretti, ripresa degli intonaci, pitture e rifacimento delle ringhiere”.

