SPORTCAMP 2.0

Dal 12 GIUGNO al 28 GIUGNO per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

Scuole elementari via roma, spiagge e strutture di riferimento VENTIMIGLIA

I partecipanti avranno la possibilità di cimentarsi oltre che nella pratica del calcio a 5, con regole fondamentali e schemi di riferimento, anche in molteplici altri sport, sia di terra che di acqua, proposti a rotazione durante la giornata, alternando sport mare e divertimento.

La MACUMBADANCE fitness e il POUNDFIT ritmo a suon di bacchette, regaleranno momenti di svago, adrenalina ed entusiasmo.

OPENDAY 19 MAGGIO

CAMPO SPORTIVO VENTIMIGLIA CALCIO

Sport, tornei e divertimento



Info ISCRIZIONI e PROGRAMMA OPENDAY

MICHELE 3401877347 – 3494688045 – asdplaysport20@gmail.com

FACEBOOK e INSTAGRAM ASD PLAYSPORT

STUDIOPALESTRA asdPLAYSPORT Via hanbury 16 Ventimiglia