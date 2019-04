Trofie o lasagne al pesto, pansoti in salsa di noci o minestrone, brandacujun e cima alla genovese, focaccia ligure, torta pasqualina, zimino di ceci, buridda di seppie, e, tra i dolci, il buccellato ligure, la torta con i pinoli o i tradizionali canestrelli: sono solo alcuni dei piatti che verranno serviti nel giorno di Pasquetta nelle aziende sanitarie e ospedaliere della Liguria. Dopo il successo del 2018, l’iniziativa del Menù tipico ligure torna anche quest’anno, per testimoniare la vicinanza delle istituzioni a tutti coloro che per motivi di salute sono costretti a trascorrere le prossime festività in ospedale, offrendo anche un motivo in più a familiari e amici per andare a trovarli, grazie alla possibilità di assaggiare i piatti della tradizione, preparati con prodotti locali di grande qualità.

All’iniziativa “Menù tipico ligure”, già sperimentata con successo lo scorso anno, hanno aderito tutte le strutture del territorio, dalla Spezia a Sanremo, con la partecipazione non solo delle direzioni strategiche delle singole aziende ma anche del presidente e degli assessori della Giunta, che saranno presenti nei diversi presìdi territoriali per testimoniare la vicinanza delle Istituzioni ai degenti e alle loro famiglie. Come nel 2018, anche quest’anno l’invito a partecipare è stato esteso anche ai consiglieri regionali, di maggioranza e di opposizione, che in queste ore stanno comunicando la propria adesione all’iniziativa.

I menù offerti dalle singole aziende saranno composti, dall’antipasto al dolce, da piatti della tradizione regionale. Altro elemento caratterizzante è l’utilizzo di prodotti locali, il ricorso alla filiera corta grazie al coinvolgimento di fornitori qualificati del territorio. A curare i menù sono stati i responsabili delle Unità Operative di dietologia dei diversi presìdi, concordi nell’affermare che quella ligure è una cucina leggera, varia ed equilibrata quindi adatta per chi deve seguire una dieta sana e gustosa allo stesso tempo. Pesce, verdure, legumi, olio la fanno da padroni nella tradizione ligure e sono gli elementi caratterizzanti anche di un regime alimentare corretto e salutare.

Queste le strutture in cui sarà servito il “Menù tipico ligure”:

ASL1 Imperiese – ospedali di Imperia, Sanremo e Bordighera. Il direttore generale Marco Damonte Prioli sarà all’ospedale di Imperia, mentre a Sanremo ci sarà il Direttore Sociosanitario Roberto Predonzani e a Bordighera il Direttore Direzione Medica Giovanni Bruno.