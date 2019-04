Compivano furti in appartamenti spostandosi in auto con a bordo anche un bimbo di un anno per eludere i controlli. Due albanesi di 24 e 23 anni, Aldi Zogai e Sebastian Korriku sono stati arrestati per furti in abitazioni. Gli agenti hanno notato una macchina con a bordo i due insieme a tre donne e il bimbo. Hanno seguito l’auto fino a Moconesi (Genova) e hanno notato che i due si sono diretti verso una casa isolata, hanno scardinato la porta e danneggiato l’intera abitazione cercando oggetti di valore.

