Anna Rita Zappulla, la preside dell’Ipsia Marconi di Imperia arrestata dai Carabinieri per peculato dopo essere stata fermata mentre rientrava dalla Francia con la Toyota Corolla della scuola, è stata scarcerata stamani dopo l’interrogatorio davanti al gip in tribunale da Imperia. La donna si è difesa spiegando che da 40 giorni usava l’auto dell’Ipsia perché la sua vettura era fuori uso per un incidente. Il legale della preside, Andrea Rovere, ha spiegato che la donna era stata in Francia per firmare un accordo per un progetto europeo e l’arresto le avrebbe impedito di depositare i documenti, facendo così perdere alla scuola di partecipare al bando per ottenere 400 mila euro.

