La preside dell’Istituto Marconi ( IPSIA) di Imperia Anna Rita Zappulla 62 anni è stata arrestata dai Carabinieri al Valico autostradale di Ventimiglia nella serata di ieri.

La donna è accusata di aver utilizzato l’auto della scuola per uso personale con viaggi in Francia,tornava da oltre confine al momento dell’arresto di qui la Custodia in carcere a Pontedecimo, e in Piemonte. Anna Rita Zappulla ha preso servizio ad Imperia circa un anno e mezzo fa secondo l’accusa ha utilizzato l’auto scolastica come se fosse sua in più occasioni cosa che è stata denunciata a quanto pare e che ha messo in moto l’indagine coordinata dal sostituto procuratore Maria Grazia Pradella.