Stasera alle 21,15 e domani, domenica 14 aprile alle 17,30 al Teatro Lo Spazio Vuoto di Imperia debutto dello spettacolo “Talking Heads” ovvero “Signore e Signori” di Alan Bennett. Protagonisti in scena gli attori Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri, produzione de Lo Spazio Vuoto. Si tratta di tre divertenti monologhi scritti negli anni ‘ 80 e specchio di quella società anche se trattano temi ancora oggi attuali. Il primo dal titolo “Un letto fra le lenticchie” ha per protagonista la moglie alcolista di un vicario anglicano la quale riesce a liberarsi dall’alcool in un modo che il pubblico scoprirà. Il secondo “Una patatina nello zucchero” tratta del rapporto tra un figlio gay e sua madre, di una convivenza che viene messa rocambolescamente in crisi dall’incontro con una terza persona. Infine “ La sua grande occasione” ha come protagonista una giovane aspirante attrice con poco talento ma tanta voglia di sfondare presa in giro da registi e operatori del mondo del cinema. Tutte le storie trattate con la leggerezza, l’ umorismo e l’ ironia tipicamente inglesi, come solo Alan Bennett riesce a fare magistralmente in tutti i suoi romanzi. La musica del gruppo “Talking heads” accompagna lo spettacolo.

Per prenotazioni e informazioni telefonare al 329 7433720 – 373 7007032 – 0183 960598 Lo Spazio Vuoto è su Facebook.

Correlati