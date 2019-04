I ragazzi della Cooperativa di Comunità Brigì annunciano che la stagione 2019 del Parco Avventura debutterà lunedì 22 aprile, lunedì di Pasquetta! Ad attendervi al Parco “Le Canalette” non ci saranno solamente i percorsi sospesi del Parco Avventura, ma anche il nostro Chiosco tappa ideale per uno spuntino veloce; inoltre quest’anno, mantenendo fede alla tradizione di Pasquetta, i ragazzi sfodereranno le loro migliori qualità di grigliatori per preparare per tutti una succulenta grigliata di carne!

Al pomeriggio i grandi potranno riposarsi dopo l’abbuffata, i più piccoli, invece, potranno partecipare a Gioca con Brigì: laboratori ricreativi e didattici per bambini… In programma per lunedì 22 aprile a partire dalle 15:30 la Caccia al Tesoro nel bellissimo castagneto che circonda il Parco “Le Canalette”!

Queste tre date segnano l’inizio dell’attività 2019, gli appuntamenti con il Parco proseguiranno per tutta la bella stagione; potrete venire a trovarci tutte le domeniche di giugno, tutti i sabati e le domeniche di luglio, tutti i giorni ad agosto e tutti i sabati e le domeniche di settembre!

Non puoi proprio esserci in questi giorni? Non ti preoccupare: raduna amici e familiari, prenota e noi apriremo per voi nel giorno che più vi è congeniale!

Per info e prenotazioni: 338 30.45.512 – iat@mendatica.com