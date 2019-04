Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Oggi, mercoledì 10 aprile, il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e il suo candidato consigliere Paolo Masselli hanno fatto visita alla nostra struttura, che non avevano mai visto. Molti ospiti hanno approfittato del loro passaggio per suggerire ulteriori migliorie alla città, e il Sindaco si è volentieri prestato ad ascoltarli, visto che si ripresenterà alle elezioni di maggio.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Molti ospiti hanno approfittato del loro passaggio per suggerire ulteriori migliorie alla città, e il Sindaco si è volentieri prestato ad ascoltarli, visto che si ripresenterà alle elezioni di maggio