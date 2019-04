La nuova settimana al Cinema Cristallo di Dolceacqua è ricca di proposte.

Si comincia con il film rivelazione del danese Gustav Möller, “Il colpevole”, thriller di grande tensione, messo in scena in tempo reale, tra due stanze e un corridoio, con quasi un solo interprete in scena, perennemente al telefono.

Nel week end, in italiano e in inglese, La Conseguenza di James Kent, una vicenda che sta fra la ricostruzione storica e il melodramma sentimentale.

Venerdì pomeriggio (ore 15:30) per gli amanti della storia del cinema arriva al Cristallo la versione restaurata di Ladri di biciclette di Vittorio de Sica, capolavoro del neorealismo, fotografia di un’epoca e di un paese: l’Italia. Il film è del 1948; assolutamente da vedere per i giovani e i meno giovani.

Ladri di biciclette di Vittorio De Sica

VEN 12 APR ore 15:30

Ladri di biciclette

Il manifesto/capolavoro del Neorealismo

Il colpevole di Gustav Möller

GIOV 11 APR ore 21:00

VEN 12 APR ore 21:00

Il colpevole

Realizzato in un unico ambiente e con quasi un unico protagonista, questo film ha un’anima, una grande sceneggiatura, un’ottima regia e un grande interprete

La conseguenza di James Kent

SAB 13 APR ore 17:30 EN

SAB 13 APR ore 21:00

DOM 14 APR ore 17.30

La conseguenza

Una coppia va a vivere ad Amburgo dopo la seconda guerra mondiale. La convivenza con un vedovo tedesco comprometterà la loro vita