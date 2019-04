“A seguito della richiesta avanzata da diverse associazioni del settore e rappresentanti delle categorie economiche che operano sul territorio, stamane in consiglio regionale è stato approvato un ordine del giorno della Lega che impegna la giunta e in particolare l’assessore Stefano Mai a istituire un tavolo tecnico di confronto sulla nuova legge che riguarda i Piani dei Parchi liguri.

Infatti, appare utile approfondire i contenuti delle nuove norme, soprattutto in fase di prima attuazione, con particolare riferimento alle nuove funzioni e al rinnovato ruolo che viene attribuito agli Enti gestori delle aree naturali protette della nostra regione.

In tal senso, è opportuno ragionare su eventuali ulteriori interventi, anche normativi, volti alla razionalizzazione e valorizzazione delle risorse impiegate per il mantenimento del territorio, del patrimonio ambientale-bio naturalistico e della Rete escursionisti ligure (Rel). Anche in funzione della regolamentazione di talune pratiche e discipline sportive in costante crescita in Liguria e dell’esigenza di garantire un adeguato presidio di vigilanza sul territorio nel rispetto delle disposizione vigenti”.

Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria – Salvini

Giovanni De Paoli, presidente IV Commissione Territorio e Ambiente e consigliere regionale Lega Nord Liguria – Salvini