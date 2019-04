Percorsa da tutti gli sportivi che raggiungono gli impianti di Pian di Poma, la strada che collega Corso Matuzia ai campi di calcio, baseball, rugby e atletica verrà intitolata al Grande Torino, con una cerimonia prevista per sabato 13 aprile.

Tra i promotori dell’iniziativa c’è anche il tecnico del settore giovanile della Sanremese, Fabio Varesio a cui abbiamo dato la parola per illustrarci nei dettagli questa importante iniziativa.

«Tutto è nato da un’idea di Fabio Maiano (ex giocatore della Sanremese, con cui ha fatto tutta la trafila dalle giovanili alla prima squadra), grande tifoso granata e vicepresidente del Toro Club Sanremo. Si è pensato, dunque, di intitolare al Grande Torino una via della nostra cittadina, proprio in occasione del settantesimo anniversario della tragedia di Superga (4 maggio 1949) che ha di fatto reso “immortali” i giocatori di quella gloriosa squadra.

Il Toro Club ha proposto l’idea all’Amministrazione Comunale e, con l’aiuto del Sindaco, si è individuata la strada che da subito è parsa la più adatta poiché passa a fianco diversi impianti sportivi, compresi quelli da calcio dove si allenano tutte le giovanili della Sanremese.

Al valore simbolico di poter intitolare una strada al Grande Torino in una città rinomata come Sanremo, si aggiunge l’importanza di dedicare un tratto che viene percorso quotidianamente da tutti gli sportivi che raggiungono Pian di Poma.

L’inaugurazione è fissata alle 10.30 di sabato 13 aprile, alla presenza delle varie autorità. Verrà data la benedizione alla nuova strada e, probabilmente, interverranno alla cerimonia anche il direttore generale del Torino, Antonio Comi, ed alcune vecchie glorie granata».

Anche una rappresentanza della Sanremese Calcio, composta da tecnici e giovanissimi giocatori della Scuola Calcio, parteciperà all’evento.

