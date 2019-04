Dopo il pareggio al Comunale contro il Sestri Levante, la Sanremese torna a giocare in trasferta e lo fa sul campo del Bra (fischio d’inizio alle 15), terreno già conosciuto a inizio stagione nell’incontro valido per i trentaduesimi di Coppa Italia.

I piemontesi, reduci dalla vittoria esterna 3-2 sul campo della Pro Dronero, navigano in una tranquilla posizione di metà classifica con un bottino di 40 punti frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte.

“Siamo di nuovo davanti a una partita difficile contro un’ottima squadra con giocatori di livello, come sempre servirà una grande partita – dichiara mister Alessandro Lupo alla vigilia – in settimana eravamo dispiaciuti per non aver vinto contro il Sestri Levante davanti ai nostri tifosi che sono stati fantastici, ma siamo anche consapevoli di averci provato, poi in campo ci sono anche gli avversari. Infatti ultimamente siamo più incisivi fuori casa perché al Comunale i nostri avversari si chiudono sempre”.

Per la partita di domani Lupo dovrà fare a meno di Videtta e Fiore in difesa e di Lo Bosco in attacco.