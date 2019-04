La città di Bordighera sarà vera e propria capitale del Calcio a 5 AMF domenica 14 aprile; al Palabiancheri di via Armando Diaz andrà infatti in scena la Coppa Liguria 2019 organizzata dal Comitato Ligure della Federazione Italiana Football Sala con la collaborazione della Federazione Calcistica di Seborga che vedrà la partecipazione di otto squadre provenienti dalla nostra regione e dal Principato di Monaco con la possibilità, per la vincitrice, di partecipare alle fasi finali nazionali previste a Follonica il 15-16 giugno 2019.

L’evento sarà preceduto al mattino da un open day dell’Academy FIFS C13 vero e proprio bacino di sviluppo della nazionale italiana under 13 di futsal AMF impegnata novembre prossimo a Barcellona nei mondiali di categoria. Una grande opportunità quindi per tutti i ragazzi nati nelle annate 2006/07/08 che potranno iscriversi a questo stage di selezione, indistintamente da società di appartenenza e da tesseramenti con altre federazioni, al fine di conoscere e provare con i tecnici della nazionale uno sport divertente e molto utile anche per la pratica di tutte le altre discipline legate al calcio.

Per informazioni ed iscrizioni 349 / 3125140 – segreteria.generale@fifs.eu – www.fifs.it