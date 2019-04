Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 6 aprile alle 16 terzo appuntamento con “La Stampa al Museo”, serie di incontri organizzati dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” e dall’Associazione “Pro Cultura Ventimiglia”. Una carriera giornalistica a tutto tondo: prima cronista e poi al desk de La Stampa, Luca Ubaldeschi ha percorso tutti i gradini di quella che viene comunemente definita “la macchina” del giornale: caporedattore centrale e responsabile della redazione di Milano, è stato poi vicedirettore vicario del quotidiano piemontese prima di approdare alla guida del Secolo XIX di cui è direttore da metà novembre dell’anno scorso. Nato a Novi Ligure, si è laureato in Scienze Politiche con indirizzo economico a Genova ed è considerato un ottimo giornalista che alle grandi doti professionali aggiunge quelle della signorilità, della pacatezza, della costante disponibilità e di una forte sensibilità. Ha mosso i primi passi nella carta stampata scrivendo anche di sport ed ha al suo attivo anche un libro dedicato a Fausto Coppi: “Il nostro Coppi – il campionissimo nei ricordi dei figli Marina e Faustino”. Ad intervistarlo sarà Fulvio Damele, responsabile dell’edizione di Imperia-Sanremo e delle pagine di Liguria Estate de La Stampa.

