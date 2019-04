A Sanremo sono state definite le mostre della rassegna “Forza della Natura” dedicata a Libereso Guglielmi.

Le esposizioni, coordinate dall’Associazione Libereso saranno curate da Carmen Spigno, Rosaria Torquati con l’Istituto Ruffini Aicardi e la Banca semi Hortives.

Libereso Tarzan con il suo giardino Giungla intrecciato al mondo di Calvino saranno i temi degli allestimenti di questa edizione coordinata come nelle precedenti edizioni da Ryan Logico, nipote di Libereso.

Saranno 5 le mostre che faranno da contorno alla manifestazione che si svolgerà a Santa Tecla dal 20 aprile a primo maggio.

Ecco quali saranno le esposizioni:

Dopo il grande successo dello scorso anno i teli di canapa di canapa di Rosaria Torquati torneranno ad animare la fortezza con nuovi disegni e testi

“Pagine di Canapa: Libereso nel mondo di Calvino”

a cura di Rosaria Torquati

per La Forza della Natura le pagine diventano quelle scritte e disegnate da Libereso e quelle che Italo Calvino ha scritto ispirandosi alla sua straordinaria figura…… nella tessitura artigianale di campagna, venivano realizzati lunghi e stretti teli, poi riposti nelle casse di legno, come necessario componente della dote della sposa…oggi…li ritroviamo ancora lì, sapientemente arrotolati, carichi di un’attesa non assolta e di una ruvida sofisticata naturalezza; ingialliti come pagine di antichi libri, che ti viene la voglia di scriverci dentro perché qualcuno si è dimenticato di farlo…..

“L’erbario fantastico di Libereso” esposizione disegni originali a cura di Ryan Logico

“Gigli di Mare” a cura di Carmen Spigno, che espone opere realizzate con sabbie alassine, impalpabili e brillanti, grazie ai silicati ed ai quarzi che contengono, sabbie martoriate dall’inclemenza del tempo, ma sempre nel cuore e nella speranza di tutti i liguri, e non solo….

“Piante fiorite e aromatiche” a cura dell’Azienda agricola dell’Istituto professionale “D.Aicardi” Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale di Sanremo.

dal 25 al 28 aprile

“Mostra dei semi antichi” A cura della Banca Semi Hortives