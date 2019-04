Dopo averlo fermato per un controllo in strada, i Carabinieri gli hanno perquisito la casa trovando 52 grammi di cocaina, 30 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Bruno Bassilavecchia, 43enne sanremese, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini dello spaccio. Essendo incensurato, gli sono stati concessi i domiciliari. Bassilavecchia era stato fermato dai Carabinieri mentre stava discutendo con una persona, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

