Calcio Giovanile, amichevoli di prestigio per Dolceacqua e Camporosso con il Genoa

Amichevoli di prestigio per la squadra Pulcini 2009 dell’U.S.Dolcecaqua Calcio e per la squadra Primi Calci 2010 del Camporosso Calcio che mercoledì 3 Aprile sono state ospitate dal Genoa Cfc presso la nuova struttura di Genova Begato.

Prosegue cosi il rapporto di collaborazione e stima che lega la Scuola Calcio della Lanterna Genovese a quella delle due società della Val Nervia Imperiese, che ha visto in un’incontro amichevole di allenamento e di verifica tecnica, confrontarsi i giovani calciatori delle due Scuole Calcio dando vita a momenti ricchi di abilità tecniche, passione e divertimento , il tutto in presenza del Coordinatore Tecnico della Scuola Cacio Genoa Cfc Andrea Bianchi.

L’evento rientra nelle numerose iniziative programmate e legate al progetto Genoa Future Football coordinato da Emanuele Crespi, al quale l’U.S.Dolceacqua e L’U.S. Camporosso sono affiliate