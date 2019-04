A La Spezia stamani due poliziotti hanno salvato un bimbo di 5 anni e il papà bloccati in auto in un sottopasso allagato dall’acqua piovana. Le forti piogge hanno allagato il sottopasso e il livello dell’acqua aveva raggiunto la metà delle portiere dell’auto, bloccando l’uomo e il bimbo che era nei sedili posteriori. I poliziotti sono entrati nel sottopasso e, con l’acqua alla vita, hanno urlato all’uomo di abbassare il finestrino posteriore per poter prendere il bimbo.

Correlati