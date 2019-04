La campagna elettorale non è ancora iniziata, mancano 50 giorni al voto per le comunali,,il silenzio regna rispetto ai temi che interesserebbero ai ventimigliesi per il futuro. Malgrado tutto per le per le strade di Ventimiglia alcuni addetti ai lavori sia del centro destra sia del centro sinistra azzardano ipotetiche alleanze per il secondo turno, rispetto alla posizione che potrà assumere il movimento VENTIMIGLIA RIPARTE che si presenterà con il nostro candidato sindaco Giovanni Ballestra.

il 26 maggio e a governare la città per i prossimi cinque anni, al fine di attuare il vero cambiamento. Ci teniamo a chiarire che questo movimento, continua a crescere nelle adesioni di varia estrazione politica e risulta equidistante dagli schieramenti classici e spera di meritare la fiducia dei ventimigliesi

Se così non sarà, già da oggi diciamo che noi non tradiremo la loro fiducia, noi guardiamo oltre piccoli interessi personali da pensare ad alleanze al secondo turno., Qualora avessimo avuto tali intenzioni il nostro candidato avrebbe potuto trovare qualsivoglia ruolo nel centro destra,. Il percorso deciso dal movimento è differente.

Questo comunicato, doveroso da parte nostra, vuole unicamente rendere evidente ai nostri concittadini di chiarire quanto segue:

1 solo i cittadini potranno decidere il nostro ruolo il 26 maggio dandoci o meno fiducia

2 Nessuno può arrogarsi il diritto di parlare per conto tentando di sminuire il nostro ruolo.

