Venerdi 5 aprile alle 20 a Bordighera, si terrà il consueto apericena in musica del Kursaal, ma questa volta si “tingerà” di giallo, il colore della NON violenza, il colore dell’Associazione NOI4YOU di Bordighera, Sportello di Ascolto e Aiuto alle Donne (e non solo).

Nel dare il benvenuto alla primavera, le volontarie dello sportello saranno liete di far conoscere l’Associazione e saranno a disposizione di quanti vorranno saperne di più su questo impegno preso a sostegno dei più deboli.

Non mancate! Sarà una serata all’insegna dell’allegria e del divertimento.

Costo 12 euro.

Correlati