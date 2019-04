A Sanremo in via Marsaglia è nato l’Emporio solidale, market per le famiglie in difficoltà economica. Il servizio è gestito dalla Caritas con tanti volontari. Le famiglie avranno una tessera a punti che consentirà di fare la spesa come in un normale supermarket. Per ora ci sono prodotti alimentari (donazioni delle catene della grande distribuzione, anche di merce che va in scadenza), in futuro si spera di poter avere anche prodotti per la scuola, giocattoli, abbigliamento, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

