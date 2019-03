A Sanremo un giovane è rimasto gravemente ferito per un incidente stradale in via Martiri. Ieri pomeriggio ragazzo, che viaggiava su uno scooter, ha urtato un’auto parcheggiata, è finito contro un altro motorino in sosta ed è rimasto incastrato sotto un’altra auto. Le condizioni del ragazzo sono parse gravi al punto di chiedere l’intervento di un elicottero dei Vigili del fuoco, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

