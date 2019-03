Arrivano segnali molto positivi dalla pallanuoto giovanile della Rari Nantes Imperia, che nel corso della settimana ha incamerato vittorie importanti.

Bottino agrodolce per il settore femminile che ha festeggiato nella categoria Under13, Imperia – Bogliasco terminata 17-9, con le dieci reti di Rosta. Stessi club ma esito inverso nelle Under17 dove le ospiti vincono 4-8.

Arrivano tanti sorrisi dalla sezione maschile, a cominciare dagli Under 13 (allenati da Rosso e Rocchi) che espugnano la Zanelli di Savona nel derby del ponente ligure: R.N.Savona ‘B’ – R.N. Imperia termina 7-9 con sette gol di capitan Rossi. Mentre gli Under17 di Mister Gerbò devono arrendersi ad Arenzano per 12-10.

Dilagano invece gli Under20 che escono vincitori dal doppio confronto ravvicinato: prima si sbarazzano dell’Arenzano 12-10 in trasferta, poi battono Crocera per 26-7 alla Cascione.