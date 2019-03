Sabato 30 marzo, a Pian di Poma, la Sanremese Calcio accoglierà i bambini della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Taggia nell’ambito del “Progetto Pon – Raccontarsi con il corpo“.

La giornata, dal titolo “Tutti per uno, uno per tutti…goal!” vedrà la presenza di oltre venti bambini che cominceranno a cimentarsi con gli esercizi fondamentali del gioco del calcio, dopo aver provato nelle scorse settimane altre discipline sportive.

L’appuntamento è fissato alle 9.30 a Pian di Poma e al termine dell’allenamento verrà preparato un pic-nic per gli alunni della Scuola dell’Infanzia che riceveranno anche un piccolo omaggio da parte della società biancazzurra.

All’incontro, oltre agli insegnanti, parteciperanno il Responsabile del Settore Giovanile della Sanremese, Fabio Coccoluto, il Responsabile della Scuola Calcio, Mattia Rossi, il coordinatore del’attività motoria Franco Alberto Garofalo ed i tecnici Tiziano Rodigari e Paolo Trucco.



Correlati