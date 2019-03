Rinviato a data da definirsi, a causa di una indisposizione dell’autore, l’ultimo incontro con i “Libri al Museo”, in programma al Museo Rossi per il giovedì 28 marzo per la presentazione del volume “Ritorno a Verbasco” di Fulvio Belmonte, già vincitore del “Premio Letterario Città di Ventimiglia”.

Correlati